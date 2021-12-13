Вибух авто у центрі Дніпра: затримано підозрюваного у підготовці до вбивства

У Дніпрі затримали та відправили під варту чоловіка, якого підозрюють у приготуванні до вбивства депутата обласної ради, перед офісом якого 8 грудня підірвали машину.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, відкрито кримінальне провадження за низкою статей, у тому числі й за незаконне придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів.

Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

«8 грудня 2021 року у місті Дніпрі перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль. У салоні авто знаходився автомат Калашникова з прикріпленим саморобним пристроєм для дистанційного його приведення в дію. Це дозволило підозрюваному, знаходячись на відстані, зробити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього автомобіль вибухнув від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину», — зазначили у прокуратурі.

Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Поліцейські, які проводили обшук за місцем проживання 45-річного чоловіка та в його автомобілі, виявили пістолет та патрони, які він носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.

«Затриманий встановив у багажному відділенні автомобіля Opel автомат Калашникова і пристосував його для здійснення дистанційних пострілів. Це був складний механізм, що складався з пристрою для пристрілювання вогнепальної зброї, на якому було закріплено автомат Калашникова, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію зазначений механізм», — уточнили в поліції і додали, що під час обшуку у затриманого виявили пістолет, майже 100 патронів калібру 5.45 мм, мобільні телефони, радіозасоби зв'язку, саморобні пристрої з проводами та інші речові докази

Нагадаємо, що у вересні цього року в Дніпрі підірвали автомобіль Nissan Primera — загинули двоє людей. Жертвами стали начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречищева та інструктор із тактичної медицини та мінної безпеки Олексій Кавлак.

Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

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