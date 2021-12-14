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Події

На тілі були ознаки насильницької смерті: під Дніпром жорстоко вбили військового

19:00 14 грудня 2021
військовий

У вівторок, 14 грудня, в Дніпропетровській області неподалік населених пунктів Губиниха та Вільне було виявлено труп українського військовослужбовця.

У 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» повідомили, що чоловік служив у військовій частині А1302 у місті Черкаське.

Тіло у лісопосадці при шосе, приблизно за три з половиною години ходьби від Черкаського, виявив місцевий 62-річний мешканець під час прогулянки.

Воно було загорнуте в шматок лінолеуму й лежало неподалік старого заводу з виробництва цукру.

Слідчі встановили, що смерть 36-річного військового настала через сильне тілесне ушкодження. Вже затримали підозрюваних. Попередньо це військові з тієї ж частини.

За інформацією «Дніпро Оперативний», чоловік за життя отримав близько десятка колото-різаних ран, які, ймовірно, і спричинили смерть. Плечі вбитого вкриті множинними ранками.

Імовірно, до моменту виявлення військовослужбовець був мертвий близько доби.

У військовій частині розпочали службове розслідування.

Нагадаємо, у жовтні на Чернігівщині у військовому центрі «Десна» застрелився солдат-строковик.

«ФАКТИ» писали про смерть 20-річного контрактника, який зняв свою смерть на відео в компанії товаришів по службі.

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