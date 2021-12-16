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Резонансна ДТП у Луцьку: мати 16-річного водія не планує наймати адвокатів

7:50 16 грудня 2021
дтп

Після резонансної ДТП у Луцьку, коли 16-річний підліток за кермом авто в'їхав у пішоходів, юному водієві призначили домашній арешт, а мати підозрюваного відмовилася наймати синові адвоката. Про це повідомляє «24 канал».

Мати стверджує, що ключі від машини підліток узяв без дозволу. Наразі мешканка Луцька намагається частково виправити шкоду, заподіяну сином, та зв'язалася з постраждалими у ДТП.

«Ми намагаємось допомогти всім не для того, щоб зменшити синові строк. Повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він отримає те, що заслужив», — заявила жінка в ефірі телеканалу.

Домашній арешт підозрюваному призначили через юний вік, відсутність судимостей та наявність позитивних характеристик з місця навчання та проживання.

Нагадаємо, патрульна поліція повідомила, що ДТП сталося, оскільки підлітки в автомобілі порушили правила та намагалися втекти від копів. На перехресті, поїхавши на свій червоний, юний водій збив п'ятьох пішоходів. Підлітки на місці аварії не зупинилися, намагалися втекти, але в'їхали в дерево, де їх і затримали.

У ДТП постраждали шестеро людей. Найсильніше дісталося 39-річній жінці та її п'ятирічному синові. Вони все ще у лікарні.

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