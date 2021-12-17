Пожежа у Краматорську: у медзакладі згоріло десять «швидких»

У п'ятницю, 17 грудня, у Краматорську сталася пожежа на території Центральної обласної диспетчерської станції медичної допомоги.

Загалом пошкоджено 10 одиниць автотранспорту, повідомили в обласному главку поліції.

Про пожежу в гаражі Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги рятувальникам стало відомо близько 9-ї години ранку.

Усіх працівників станції було евакуйовано.

На місці події працювали рятувальники та слідчі Краматорського райуправління поліції.

Попередньо встановлено, що внаслідок пожежі пошкоджено 10 автомобілів швидкої допомоги. Нині встановлюється причина виникнення.



Раніше в Києві сталася пожежа у лікарні Інституту урології. А на пожежі у лікарні у Білій Церкві під Києвом загинула людина.



Фото https://dn.npu.gov.ua/

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