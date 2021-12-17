«Людину „вирубало“ на 12 годин. Її пограбували та оформили кредити на вкрадені документи»: розповідаємо про популярні у клофелінників схеми

У Києві з різницею в кілька тижнів було затримано злочинців, які труїли людей клофеліном . Схема пограбування, яку називають кримінальною класикою 90-х, набирає обертів: до токсикологічних відділень щотижня привозять кілька людей, які були отруєні та пограбовані. Хтось познайомився з отруйником на вокзалі, хтось погодився на прохання таксиста випити з ним кави… А хтось прийшов на побачення з дівчиною, з якою познайомився в соцмережах, і опритомнів у незнайомому місці без грошей і документів. «ФАКТИ» з'ясували, які схеми найчастіше практикують клофелінники.

«Він пропонував разом випити та обіцяв підвезти додому»

Затримання одного з таких отруйників наприкінці листопада нагадувало справжній бойовик. Намагаючись втекти своєю машиною, злочинець затиснув руку поліцейського у вікні автомобіля і протягнув його на 400 метрів. Пізніше клофелінника все ж таки затримали і взяли під варту. У прокуратурі Києва «ФАКТАМ» повідомили, що своїх жертв 50-річний чоловік знаходив переважно біля нічних клубів.

— Знайомлячись із людьми біля нічних розважальних закладів, він пропонував їм разом випити та обіцяв підвезти додому, — розповіли у пресслужбі прокуратури. — У напій, яким пригощав своїх жертв, додавав сильнодійний лікарський засіб, від якого люди непритомніли. Надалі, користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисник проникав у їхнє житло, звідки крав гроші та речі.

Наразі клофеліннику закидають два крадіжки та один розбійний напад, а суму завданих потерпілим збитків оцінюють у два мільйони гривень. При цьому правоохоронці не виключають, що випадків, до яких причетний затриманий, значно більше. До речі, про один з них у лютому 2021 року розповідали чи не всі центральні ЗМІ, коли небайдужа киянка Марина Лінник урятувала постраждалого.

Через пробку на Московському шосе жінка поїхала об'їзною дорогою і побачила на узбіччі людину, голова і руки якої були в крові. Марина розповідала, що чоловік ледве міг говорити, а його погляд був відчуженим. При цьому він не був п'яний. Марина викликала швидку та зателефонувала своєму чоловікові, разом з яким вони до приїзду медиків відпоювали потерпілого теплою водою та відігрівали біля розведеного вогнища. Чоловік зміг назвати свою адресу та номер телефону дружини. А ще згадав, що напередодні зустрічався зі своїм колегою у ресторані на Подолі, після чого його запропонував підвезти таксист на Audi, який у дорозі почастував його кавою. У лікарні підтвердилося, що чоловік був отруєний психотропною речовиною. І що, якби не вчасно надана Мариною допомога, він навряд чи залишився б живим.

І ось зараз того самого таксиста затримали. Його звинувачують у цьому та ще одному злочині. Другий було скоєно у серпні 2021-го, коли він підібрав пасажира біля ресторану в центрі Києва, отруїв його та пограбував після цього його квартиру.

А за кілька тижнів, на початку грудня, поліція повідомила про затримання ще одного клофелінника. Цього разу — жінки, матері неповнолітньої дитини. На її рахунку не лише отруєння, а й смерть одного із постраждалих. Тіло виявив удома брат отруєного чоловіка. У пресслужбі київського главку поліції повідомили, що із квартири померлого зникли мобільний телефон, банківські картки, гроші та куртка.

— Виявилося, що напередодні чоловік випивав разом із невідомою жінкою. Вона познайомилася з ним надвір і запропонувала випити. Під час застілля підлила йому медпрепарат, від якого він знепритомнів і згодом помер. Затримана забрала його речі та втекла, — розповіли у прес-службі поліції. І уточнили, що підозрюваній 39 років. Наразі її звинувачують у розбої із застосуванням сильнодійних препаратів. До цього вона вже неодноразово попадалась на крадіжках. Одного разу справа навіть дійшла до суду, але тоді злочинниці дали умовний термін, оскільки під її опікою була дитина.

Останнім часом злочинці все частіше застосовують не клофелін, а інші речовини психотропної дії, від яких людина непритомніє та не може себе контролювати

Ще про одну смерть стало відомо у жовтні 2021-го, коли столична прокуратура повідомила про викриття цілого угруповання отруйників. Серед них — 38-річний організатор, працівник кафе на території супермаркету, де труїли потерпілих, та жінка, яка відвертала увагу потенційних жертв. Злочинці орудували в основному в районі автостанції «Київ» та центрального залізничного вокзалу. Відомо про чотирьох потерпілих від дій банди, один із яких помер.

«До карантину до нас щодня привозили по кілька таких пацієнтів… Під час карантину — по дві-три особи на тиждень»

Три затримання отруйників за останні півтора місяця в Києві свідчать про те, що злочинці, які займаються подібними справами, активні як ніколи. Лікарі токсикологічних відділень кажуть, що у 2020 році під час карантину через пандемію коронавірусу сталося відносне затишшя. Люди мало ходили до ресторанів і їздили країною — клофелінникам складно було шукати потенційних жертв. Але зараз, коли більшість людей повернулися до активного життя, зловмисники намагаються надолужити втрачене.

За словами лікарів, причиною смерті жертв таких злочинців зазвичай стають або передозування препаратом або хронічні захворювання людини, для якої навіть невелика доза клофеліну може стати смертельною. Хоча зараз найчастіше застосовують не клофелін, а інші препарати.

— Здебільшого це речовини психотропної дії, від яких людина непритомніє і не може себе контролювати, — розповів в інтерв'ю «ТСН Тиждень» завідувач відділення токсикологічної реанімації Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Микола Калиш. — Ці препарати, як правило, застосовують у психіатрії та наркології як заспокійливі. Вони впливають на нервову систему та безпосередньо на кору головного мозку. Часто застосовують не один препарат, а суміш кількох — тоді ризик смерті зростає в рази. До карантину до нас щодня привозили по кілька таких пацієнтів… Під час карантину по дві-три людини на тиждень.

«ФАКТИ» поспілкувалися з людьми, які постраждали від клофелінників. З того, що розповіли вони та поліцейські, злочинців можна поділити на умовні групи.

Вокзальна мафія

Найпоширеніший варіант. Більшість потенційних жертв клофелінники знаходять саме там. Знайомляться у залах очікування, запрошують випити у кафе. Часто жертвами таких злочинців стають військовослужбовці, які повертаються із зони бойових дій. Саме так помер 40-річний боєць АТО Сергій Васильєв, із родичами якого поспілкувалися «ФАКТИ». Чоловік був на Донбасі й якраз їхав додому — хотів встигнути до дня народження дружини. Востаннє вийшов на зв'язок із Києва, де мав сісти на потяг до Вінниці.

— Сергій уже взяв квиток до Вінниці, мав виїжджати близько четвертої ранку. Останній дзвінок був о 2:45. До поїзда залишалося трохи більше години, — розповів «ФАКТАМ» друг загиблого Валерій. — Сергій не став би розпивати алкоголь із незнайомими людьми. А ось каву випити міг. О четвертій годині ранку йому знову зателефонував товариш, але телефон Сергія уже було відключено. А рано-вранці його за п'ятсот метрів від вокзалу помітив двірник. Викликали швидку, але допомогти вже було неможливо. Злочинці вкрали все, що в нього було, — гроші, банківську картку, мобільний телефон, військовий квиток та посвідчення про відрядження. Забрали й спортивну сумку з речами.

До слова, кореспонденти «ФАКТІВ» мали змогу особисто переконатися, що на Київський залізничний вокзал клофелінники ходять як на роботу. Кілька років тому в присутності нашого кореспондента двоє таких чоловіків познайомилися з десантником, який сидів у залі очікування, і вмовляли його з ними випити. Той погодився. І лише помітивши фотокамеру журналіста, зловмисники злякалися та втекли.

Аналогічну картину часто можна побачити і на центральному автовокзалі у Києві.

Таксисти та перевізники

Клофелінники нерідко зустрічаються серед таксистів, особливо серед тих, хто чергує під барами та нічними клубами. Люди, які виходять з таких закладів, часто бувають напідпитку і, не замислюючись, погоджуються не тільки сісти в першу машину, що трапилася, а й випити з таксистом кави на заправці.

А ось 27-річний мешканець Житомира Андрій став жертвою клофелінника, спіймавши попутку на трасі.

— Я був абсолютно тверезий і точно не став би випивати з незнайомцем, — розповів «ФАКТАМ» Андрій. — У квітні 2021 року впіймав попутку на трасі Київ — Житомир. Раніше часто так робив — виходило дешевше, ніж їхати до Києва автобусом. Водієм був чоловік років п'ятдесяти. Чемний, балакучий. Коли ми зупинилися на заправці, він запропонував принести мені кока-коли. Кола була в пляшці, і я навіть подумати не міг, що, зробивши кілька ковтків, знепритомнію, а прокинуся наступного дня на узбіччі — без грошей, ноутбука та телефону. Ще пощастило, що на вулиці було не дуже холодно, інакше я замерз би на смерть.

Коли, прийшовши до тями, вибрався на трасу, погано розуміючи, що відбувається. Мене нудило, паморочилося в голові. Допоміг водій мікроавтобуса, що проїжджав повз. Він відвіз мене до лікарні, де підтвердилося отруєння психотропною речовиною. Лікарі потім розповіли, що в закриту пляшку кока-коли, яку мені запропонував водій, найімовірніше, речовину ввели шприцом.

Завсідники ресторанів та розважальних центрів

Жертвою таких злочинців стали киянка Марина. Марина посадовець, працює в Кабінеті міністрів України. Її клофелінники знайшли у невеликому ресторанчику біля станції метро «Дарниця», куди жінка зайшла повечеряти.

— На компанію за сусіднім столиком спершу навіть не звернула уваги. Вони підійшли до мене хвилин за двадцять. Двоє чоловіків та дві дівчини. Одному на вигляд було трохи більше двадцяти років, іншому — близько п'ятдесяти, — розповіла Марина. — А дівчата зовсім молоді. Вони дуже хотіли зі мною познайомитись. Почали розповідати про себе. Молодший хлопець повідомив, що нещодавно прилетів із Туреччини, де має якийсь бізнес… Вони кожному замовили по келиху вина. Я сказала їм, що не питиму, бо за кермом. Але слово за слово, і вони вмовили мене «хоч би пригубити». Я зробила буквально пару ковтків. Після цього — провал. Опритомніла в лікарняній палаті. Мене нудило, паморочилося в голові, не могло розмовляти. Лікар сказав, що це отруєння клофеліном… У мене зникли дві з половиною тисячі гривень, що були в гаманці. І всі банківські картки. З однієї картки вони встигли зняти чотири тисячі гривень. Ще вкрали мобільний телефон, персні та годинник Gucci. Але найжахливіше — вони вкрали мій автомобіль! Витягли із сумочки ключі.

На щастя, злочинців затримали й автомобіль Марині вдалося повернути.

У розважальних центрах часто знаходили своїх жертв члени цілого угруповання клофелінників, що орудували по всій Західній Україні. Це угруповання затримали у Тернополі у листопаді 2021 року. Замість клофеліну злочинці підливали своїм жертвам у напої очні краплі.

— Це була забійна суміш — людину «вирубало» на 12 годин, — розповіли у пресслужбі управління Нацполіції у Тернопільській області. — Жертви, наймолодшій із яких лише 18 років, просто не пам'ятали, що з ними відбувалося. А коли приходили до тями, з'ясовувалося, що мало того, що їх пограбували, то ще й оформили на вкрадені документи кредити — 200, 300 тисяч гривень. Злочинці одразу переказували ці гроші на свої рахунки. Серед жертв цієї банди є навіть правоохоронці.

Мисливці з Інтернету

Відносно новий спосіб. Зловмисники знайомляться зі своїми жертвами у соцмережах, можуть деякий час переписуватись, фліртувати. Реальне побачення закінчується для постраждалих у кращому разі лікарняним ліжком.

— Із дівчиною на ім'я Ліза (хоча тепер сумніваюся, що це її справжнє ім'я) я познайомився у соцмережах, — розповів «ФАКТАМ» Олександр зі Львова. — Переписувалися два дні. Вона розповідала, що працює у салоні краси, що нещодавно порвала зі своїм хлопцем. Одним словом, ми почали спілкуватися, а потім зустрілися у реалі на площі Ринок. Виглядала вона так само, як на фото в соцмережі. Останнє, що пам'ятаю, як ми пішли на каву. Але випити її вона запропонувала не у кафе, а на лавці в одному з дворів. На тій лавці мене потім і знайшли. Відвезли до лікарні з отруєнням. Там уже виявив, що зникли мій айфон та гаманець із трьома тисячами гривень і кредитною карткою.

У поліції кажуть, що далеко не всі жертви подають заяви, вважаючи, що злочинців не знайдуть. Але практика показує, що таки знаходять та затримують. І ці справи доходять до судів та вироків. Наприклад, минулого року Шевченківський райсуд Києва засудив одного з таких злочинців до восьми років ув'язнення. А в Запоріжжі буквально два місяці тому пару клофелінників засудили до 15 та восьми років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про викриття в Одесі наркоугруповання, яке залучило до свого «бізнесу» дітей.

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