Викрадали та катували людей, «вибиваючи» з родичів гроші: на Прикарпатті затримали небезпечну банду

На Івано-Франківщині СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало й катувало людей.

Затримано лідерів та учасників банди, яка тероризувала та тримала у страху мешканців Прикарпаття, повідомили в обласному главку СБУ.

За даними слідства, бандити викрадали людей, чинили насильство та «вибивали» з потерпілих гроші. У разі несплати — загрожували вбивством.

У спецслужбі встановили факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп'ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.

Ще з одного жителя регіону учасники банди вимагали майже 40 тисяч доларів за повернення неіснуючого боргу. При цьому загрожували потерпілому фізичною розправою з його сім'єю.

Крім того, зловмисники намагалися вибити 1 млн. грн з місцевої мешканки. Для цього вони застосовували психологічний тиск та загрози насильством.

За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них — колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

Затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Продовжуються слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність учасників угруповання до скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці припинили діяльність банди особливо небезпечних злочинців, яку очолював колишній інструктор СБУ.

Члени злочинної групи нападали на суддів, чиновників та правоохоронців та катували їх, вимагаючи викуп. Докладно про це у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото https://www.facebook.com/ssu.ivanofrankivsk/

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