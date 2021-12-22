Подвійне вбивство у Дніпрі: підозрюваним загрожує від 10 років до довічного

У Дніпрі затримали трьох місцевих жителів — двох чоловіків та жінку, яких запідозрили у причетності до подвійного вбивства.

Як повідомляють у ГУНП Дніпропетровської області, жертвами стали двоє безхатченків, які отримали смертельні тілесні ушкодження. Їхні тіла виявили вранці 21 грудня біля теплових труб по вулиці Терещенківській в Амур-Нижньодніпровському районі.

«Подвійне вбивство сталося 21 грудня близько 2-ї години ночі. Між двома безпритульними та трьома місцевими жителями виникла сварка, внаслідок якої потерпілі отримали численні ножові поранення тіла та травми голови», — зазначили в поліції та додали, що того ж дня правоохоронці розшукали двох чоловіків (1994 та 2002 років народження) та 29-річну жінку, причетних до злочину.

Під час обшуку за місцем проживання одного із затриманих вилучили ніж, який може бути знаряддям злочину.

Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Тим часом, «Інформатор» повідомляє, що нападники — компанія, яка відзначала день народження. Один із них, помітивши безпритульних чоловіків, почав їх бити, а потім дістав ножа.

Фото "Інформатора"

Також він кидав на обличчя своїх жертв фрагменти бетонної плити. За інформацією видання, у компанії, яка відзначала день народження, було чотири особи.

Раніше на Херсонщині двоє місцевих молодих хлопців до смерті забили одного безпритульного, а другий потрапив до лікарні з тяжкими ушкодженнями внутрішніх органів та грудної клітини.

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Фото ГУНП у Дніпропетровській області

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