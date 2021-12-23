Некероване авто збило людей на пішохідному переході у Дніпрі: момент потрапив на відео

У Дніпрі, де напередодні затримали трьох підозрюваних у причетності до подвійного вбивства, некерований автомобіль збив пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло — камери відеоспостереження зафіксували момент ДТП.

Як повідомляє «Дніпро Оперативний», дорожньо-транспортна пригода сталася на житловому масиві Тополь, де Subaru врізався у BMW, а після зіткнення підім'яв під себе людей.

Повідомляється, що ДТП сталася ввечері у середу, 22 грудня, на вулиці Панікахи, де BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоб пропустити пішоходів — їм якраз увімкнули зелене світло.

У цей момент із боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого не зміг загальмувати та врізався у BMW. Після зіткнення Subaru відкинуло прямо на пішоходів, яких він буквально підім'яв під себе та кілька метрів протягнув. Про їхній стан не повідомляється.

Нагадаємо, що нещодавно у Луцьку затримали 16-річного водія, який збив людей на пішохідному переході. Юнак, у машині якого знаходилися його товариші по навчанню, намагався втекти від поліцейських. Після ДТП його автомобіль збив дорожній знак та врізався у дерево.

Фото — скріншот

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