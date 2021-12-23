Дружину розстріляв, а доньку разом з коханкою задушив: на Хмельниччині засудили чоловіка-вбивцю та його спільницю
У Хмельницькому суд засудив до довічного ув'язнення 42-річного чоловіка, який розстріляв свою дружину, а потім разом з коханкою задушили її 10-річну доньку. Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області.
Обидва вбивства сталися ще у 2015 році. Чоловік деякий час жив з жінкою у цивільному шлюбі, але у них часто виникали конфлікти.
Дорогою до Києва пара вкотре посварилася. Тоді чоловік вивів жінку з автобуса, завів у лісосмугу та застрелив. Тіло та зброю він залишив у лісі.
Через два тижні після вбивства чоловік приїхав до бабусі та забрав 10-річну доньку вбитої дружини. А за місяць на території Красилівського району Хмельницької області знайшли останки 10-річної дівчинки. Слідство встановило, що чоловік разом з коханкою задушили дитину.
Коханців затримали. У 2020 році жінку засудили до 10 років позбавлення волі. Чоловіка 22 грудня 2021 року Хмельницький міськрайсуд визнав винним у вбивстві дружини та доньки та засудив до довічного ув'язнення.
Нещодавно на Тернопільщині 63-річний чоловік, який відсидів термін за вбивство першої дружини, до смерті побив другу металевими ходунками.
Ще одна трагедія сталася на Полтавщині. Там чоловік зґвалтував та вбив власну дружину.
Фото https://hm.npu.gov.ua/63
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