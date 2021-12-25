На Дніпропетровщині в ДТП загинули діти: що відомо

В Україні продовжують відбуватися смертельні ДТП. 24 грудня на трасі М-30 Криничанського району Дніпропетровської області сталася аварія за участю Audi та Mercedes. Внаслідок зіткнення загинули діти, повідомляє Информатор.

Інцидент стався у районі села Миколаївка близько 20:00. За попередньою інформацією, в автомобілі Audi A6 була багатодітна сім'я, за кермом був батько. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із Mercedes Sprinter. ДТП виявилося смертельним: внаслідок зіткнення загинула 12-річна дитина та її зведений брат у віці до 1 року. Також постраждала мати сімейства та третя дитина 8 років. Остання перебуває у тяжкому стані, її відвезли до лікарні.

Як писали «ФАКТИ», днями у Дніпрі некерований автомобіль збив пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло — камери відеоспостереження зафіксували момент ДТП.

Фото: Информатор

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