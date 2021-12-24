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Події

Смертельна ДТП у Харкові: з’явилися нові подробиці в справі 16-річного гонщика

18:35 24 грудня 2021
дтп

У Харкові, як і очікувалося, не довго тягли з розслідуванням смертельної ДТП на проспекті Гагаріна. Слідство завершено, справу готуються до Нового року передати до суду. 16-річний підліток, який ганяв містом на батьківському Infinity, залишається під вартою. Про це повідомив адвокат Валентин Рибін.

За словами юриста, підозрюваний вину визнав. При затриманні підліток намагався посилатися на несправні гальма, але експертиза підтвердила, що в Infinity і гальмівна, і рульова системи функціонували без збоїв.

Спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Суспільне пояснив, що слідство у справі про ДТП справді завершено, але продовжується розслідування обставин того, як підліток без прав отримав машину. Мати юнака, власниця автомобіля, на той час була за кордоном і стверджує, що дозволу використовувати своє авто нікому не давала. Батькам підлітка за допуск до водіння людини без прав та за невиконання батьківських обов'язків із тяжкими наслідками загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася 26 жовтня. Молоді пасажири Infinity потрапили до лікарні із травмами. Водій Chevrolet Aveo, у якого в'їхало авто із підлітками, загинув на місці.

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