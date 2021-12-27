Втеча з одеського СІЗО: випливли нові подробиці затримання зі стріляниною

В Одесі розкрилися нові подробиці спроби втечі зі слідчого ізолятора. Виявилося, що охоронцеві довелося стріляти у порушника з відстані 76 метрів. Вартовий виявився справжнім професіоналом і прострілив обі ноги втікачеві. Більше того, для співробітника внутрішньої служби це вже третя зупинена спроба втечі. Про це повідомляє «Думська».

Втекти із СІЗО намагався 34-річний уродженець Харківщини. Його підозрюють за статтею про незаконний обіг наркотиків. Близько сьомої ранку заарештований кинувся до огорожі СІЗО. Співробітник внутрішньої служби спочатку зробив попереджувальний постріл у повітря, потім поранив зловмисника в ногу.

Після того, як втікача-невдаху оглянули у лікарні, його повернули до СІЗО. Зараз порушнику на додачу до статей про наркотики загрожує ще й від трьох до п'яти років позбавлення волі за спробу втечі.

Нагадаємо, з одеського СІЗО були і вдалі спроби втечі, коли вартовий стріляв у втікача, але не влучив.

Фото pixabay.com

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