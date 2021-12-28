Вбивство керівника рівненського санаторію у Києві: в прокуратурі повідомили обставини трагедії

У прокуратурі повідомили подробиці вбивства керівника рівненського санаторію «Червона калина» Ярослава Сивого, тіло якого знайшли у Бучанському районі Київської області.

За інформацією Київської міської прокуратури, таксист та його поплічник залишили свою жертву непритомною зі зв'язаними руками та ногами у лісосмузі.

Слідство встановило, що 50-річний керівник санаторію ввечері у Києві сів в таксі, попросивши водія, 34-річного громадянина Киргизької Республіки, відвезти його до готелю. У машині разом із водієм перебував його приятель, 43-річний громадянин Узбекистану.

Під час поїздки водій та його приятель вирішили пограбувати пасажира.



«Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, завдав потерпілому кілька ударів у голову кулаками та скляною пляшкою, від чого той знепритомнів. Нападники відібрали у чоловіка банківські картки, мобільний телефон, сумку та кошти, після чого відвезли до Бучанського району», — йдеться у повідомленні.

Рідні Ярослава Сивого повідомили правоохоронцям про його зникнення. З'ясувалося, що невідомі знімали з його банківської картки гроші. Особи чоловіків, яких запідозрили у причетності до зникнення директора санаторію, швидко з'ясували. Їх невдовзі затримали. Один із підозрюваних розповів, де вони залишили свою жертву.

Наразі експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше на Івано-Франківщині у селі Підпечари у гараж судді підклали гранату Ф-1. З'ясувалося, що це зробив фігурант справи, яку розглядав суддя. На щастя, граната не вибухнула.

Фото зі сторінки Ярослава Сивого в соціальних мережах

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