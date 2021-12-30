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Події

На Дніпропетровщині під час пожежі живцем згорів чоловік

12:57 30 грудня 2021
Пожежа

У ніч проти четверга, 30 грудня, у Нікопольському районі Дніпропетровщини горів приватний будинок — рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка.

Як повідомляють в обласному управлінні надзвичайної служби, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 02:30. Горів будинок, розташований на вулиці Приморській селища міського типу Красногригорівка.

Пожежні, які прибули на місце НП, встановили, що спалах виник у літній кухні, що з'єднана із житловим будинком.

«У приміщенні виявили обгоріле тіло чоловіка. Пожежа локалізована о 03:20 та ліквідована о 04:06», — зазначили у ДСНС.

Вогнем було знищено дах літньої кухні, пошкоджено стіни та домашнє майно на загальній площі 50 кв. метрів.

Нагадаємо, що під час серйозної пожежі у лікарні Косова загинули троє людей. Займання сталося у відділенні реанімації, де співробітник медустанови запалив свічку у пам'ять про пацієнта, який помер від ковіду. Це сталося у палаті, перенасиченій киснем — там працювали п'ять кисневих апаратів.

Ексклюзивний матеріал «Дівчина відчайдушно благала про допомогу, а потім стрибнула з шостого поверху»: подробиці жахливої пожежі на Вінниччині" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

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