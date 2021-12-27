«Дівчина відчайдушно благала про допомогу, а потім стрибнула з шостого поверху»: подробиці жахливої пожежі на Вінниччині

Жахлива пожежа на заміській базі відпочинку «Баттерфляй» у Вінницькому районі забрала вже два життя. У лікарні помер другий постраждалий, який вистрибнув з вікна шостого поверху. Тоді ж завдяки мужності тренерів були врятовані понад 50 юних спортсменів, які саме перебували на зборах у розважальному комплексі. Вже затримано орендарку комплексу, яка перебуває під цілодобовим домашнім арештом. «ФАКТАМ» стали відомі попередні подробиці й обставини трагедії.

Як вже повідомляли «ФАКТИ», інформація про пожежу надійшла до рятувальників 22 грудня о 02:59. Спалахнуло близько 900 квадратних метрів покрівлі шестиповерхового будинку.

— Коли черговий караул рятувальників з селища Літин швидко прибув на місце, то вогонь вже вибивався з вікон на шостому поверсі, — повідомив «ФАКТАМ» начальник пресслужби рятувальників Вінниччини Олександр Кутовий. — У темряві полум’я було дуже добре видно. На підвіконні молода жінка відчайдушно благала про допомогу. Це десь 17 метрів заввишки. Бійці терміново розклали пожежну драбину, аби дістатись до неї. Один з рятувальників драбиною швидко поліз нагору. Але дівчина вже стрибнула з шостого поверху. Вона впала на пожежну драбину, перечепилася об неї та вже звідти впала на землю. Але драбина дещо замортизувала та навіть пом’якшила падіння. Тож дівчина лишилась жива. Рятувальники передали потерпілу працівникам «швидкої» та допомогли занести її до карети. Згодом виявилось, що це працівниця закладу.



Поки рятувальник драбиною швидко підіймався, щоб врятувати дівчину, вона вже стрибнула з шостого поверху (фото пресслужби рятувальників Вінниччини та відділу комунікацій поліції Вінниччини)

Ще один працівник комплексу відпочинку вистрибнув з шостого поверху, рятуючись від вогню. Але він кинувся з іншого боку будівлі, взагалі не кричав, не просив про порятунок, тож наші бійці його відразу й не побачили. Чоловіка теж госпіталізували. На жаль, ще до приїзду рятувальників з вікна вистрибнула ще одна працівниця комплексу. Вона розбилась на смерть. Бійці лише побачили її тіло, що вже було накрите з головою…

На виклик виїхали загалом близько 50 рятувальників та 14 пожежників і спеціальних автомобілів з Вінниці та прилеглих міст та селищ. Вогонь загасили близько 05:30. На шостому поверсі будинку суцільні піноблоки — дуже крихкі та термонестійкі конструкції, що розсипались, наче іграшкові. Наші бійці чергували на місці фактично ще до обіду наступного дня.

— Особу загиблої встановили за декілька годин після пожежі, — розповіла «ФАКТАМ» начальниця відділу комунікацій поліції Вінниччини Анна Олійник. — Це 21-річна уродженка Криму, яка працювала у закладі та постійно мешкала на його території. Потерпілі — теж працівники закладу, 19-річна дівчина зі Жмеринського району та 43-річний чоловік — вінничанин. Їх госпіталізували до лікарні, де чоловік згодом помер…

За неофіційною інформацією, відразу після виникнення пожежі потерпілі ще встигли вибігти з будинку. Однак, буцімто, забули свої особисті речі та документи. Тож повернулись за ними. І вже не змогли вийти з полум’я та диму, що швидко набрали силу. Тож у відчаю 21-річна дівчина, рятуючись, й стрибнула з шостого поверху. На жаль, стрибок став фатальним. У поліції підтвердили ці обставини трагедії.

— Обидва потерпілих — і чоловік, і дівчина — отримали численні травми та забої, а також опіки, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця директора Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Тетяна Бондаренко. - Стан чоловіка відразу був досить важким, він перебував на штучній вентиляції легенів. На жаль, попри усі зусилля медиків, чоловік помер. Стан дівчини, за попередніми даними, вже стабілізувався. Їй провели дві операції.

«За лічені хвилини тренер разом зі своєю дружиною вивели 54 дитини з охопленої полум`ям будівлі на вулицю…»

— У комплексі відбувалися навчально-тренувальні збори Вінницького обласного осередку Всеукраїнського союзу таеквон-до, за участю 54 юних таеквондистів, під керівництвом голови Вінницького обласного осередку ВСТ Валерія Довбні, — повідомив на своїй сторінці у фейсбуці президент ВСТ Валентин Зорба. — О 3-й годині Валерій здійснював черговий обхід кімнат на 5-му поверсі готелю, в яких спали діти. В коридорі Валерій відчув запах диму та одразу повідомив про пожежу мешканців.

За лічені хвилини Валерій Довбня разом зі своєю дружиною Наталією Довбнею вивели 54 дитини з охопленої полум`ям будівлі на вулицю. До приїзду рятувальних служб наші діти вже перебували у безпеці. Як зазначив Валерій, діти одягнулися за секунди й чітко, без паніки, виконали всі команди тренерів з евакуації. В екстремальній ситуації діти не панікували, навпаки, проявили зібраність і дисциплінованість, саме ті якості характеру, які виховуються на заняттях з таеквон-до. Сміливими та рішучими діями, ризикуючи власним життям, Валерій Довбня зі своєю дружиною Наталією врятували життя 54 дітей.

Голова Вінницького обласного осередку ВСТ Валерій Довбня (фото з фейсбуку)

Як сказав Валерій, він завжди ставиться до своїх обов’язків відповідально, з розумінням того, що батьки довірили йому найцінніше у своєму житті — дітей! Впевнений, що всі тренери Всеукраїнського союзу таеквон-до відносяться з такою ж відповідальністю до своєї справи. Від імені колективу ВСТ, батьків та спортсменів низько вклоняємось і ДЯКУЄМО Валерію Довбні і Наталії Довбні за врятовані життя наших ДІТЕЙ! Ваш героїчний вчинок є прикладом для наслідування кожним українським тренером, кожним громадянином нашої держави!

У соціальних мережах батьки, рідні й близькі юних спортсменів теж дякують Валерію та його дружині за небайдужість. Cам тренер поки що від коментарів утримується.

Валерій Довбня зі своїми юними вихованцями (фото зі сторінки Валентина Зорби у фейсбуці)

«Версія про умисний підпал сьогодні не розглядається…»

— Слідство відпрацьовує декілька версій причин пожежі, зокрема коротке замикання електромережі, — пояснила «ФАКТАМ» Анна Олійник. — Версія про умисний підпал наразі не розглядається. Слідчими обласного главку поліції вилучено усю документацію на базу відпочинку. Триває ряд експертиз. Буде перевірятись належність дотримання умов правил пожежної та техногенної безпеки. Тоді ж було затримано жінку — орендарку бази відпочинку.

Слідчий обласної поліції оголосив затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей, та спричинено загибель людини). Вінницький міський суд взяв затриману жінку під домашній арешт на час розслідування.

— Жінці обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, — підтвердили «ФАКТАМ» у пресслужбі Вінницького міського суду Вінницької області. — Про обрання відповідного заходу клопотала сторона обвинувачення. Прокурор аргументував, що пожежу не вдалося вчасно загасити через відсутність необхідних засобів пожежогасіння у місці її виникнення. Тому пожежа швидко поширилася. Це й призвело до людських жертв. Тож згідно з ухвалою підозрювана повинна здати закордонний паспорт, не змінювати місце проживання без дозволу слідчих, з’являтись за першим викликом до правоохоронців та на судові засідання. Своєю чергою адвокат підозрюваної клопотав про нічний домашній арешт, аргументуючи це тим, що вона має працювати, аби допомогти потерпілим, та взяла на себе усі витрати із допомоги, зокрема організацію поховання загиблої дівчини з Криму, у якої так і не знайшли рідних й близьких.

Журналісти «ТСН» та кореспонденти місцевих видань «Вінниця Інфо» та «Вінбазар» відвідали засідання та записали свідчення підозрюваної.

— Це приміщення готелю мені не належить, — заявила жінка під час засідання. - Приміщення мені ще не передалося. Я орендую приміщення ресторану, майданчик біля нього й котеджі. Загальна площа оренди — 1760 кв. м. Оплата — 4 тисячі гривень на місяць. Враховуючи те, що експлуатувалося все тільки влітку, а в інший час ні, то це адекватна ціна.

Приміщення готувалося під готель. Після введення в експлуатацію мало передатися мені в оренду. Ми були готові до відкриття. Готель ще не був офіційно введений в експлуатацію, там була сигналізація, були щитки пожежні, ми їх укомплектували вогнегасниками. Що стало причиною пожежі, я не готова пояснити.

За словами підозрюваної, вона не готова пояснити, що стало причиною пожежі (фото відділу комунікацій поліції Вінниччини)

В мене була попередня домовленість про поселення дітей у котеджах, але різко похолодало, котеджі прохолодні. Тому я прийняла рішення їх поселити в готель, адже там краще опалення. Без відома власника. Діти проживали на 5-му й частково на 4-му поверхах. Усі були в супроводі дорослих.

Дівчина, яка загинула, вона приїхала з Криму. Вона у нас жила давно, у вагончику. Ми їй надавали прихисток. Три роки тому прийшла до нас, не маючи нікого й нічого. Ми надали їй житло. Взамін вона виконувала невеликі господарські обов’язки. Інша дівчина, яка зараз у лікарні, проходила навчання, щоб в майбутньому стати офіціанткою. Чоловік мав приступити до роботи сантехніка. Як вони опинилися на шостому поверсі, я не знаю…

Адвокат підозрюваної теж поки що не коментує ситуацію. На офіційній сторінці бази відпочинку повідомили лише, що через трагедію скасовані усі новорічні розважальні заходи, відміняється бронювання номерів та місць із відшкодуванням коштів, а усі зусилля спрямовані на допомогу потерпілим… А у Вінницькому обласному центрі служби крові закликають терміново відгукнутись донорів усіх груп задля допомоги потерпілій. Телефон: (067)492−00−34.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про страшну пожежу, що сталася на станції медичної допомоги у Краматорську. Згоріли 10 медичних автомобілів.

Фото у заголовку пресслужби рятувальників Вінниччини та відділу комунікацій поліції Вінниччини

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