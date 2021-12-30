Машиніст намагався загальмувати: під Харковом на переїзді потяг зіштовхнувся з автомобілем, загинув водій

На Харківщині, де нещодавно затримували потяги через смерть на коліях жінки, водій «ГАЗ-2752» виїхав на переїзд на заборонний сигнал світлофора та зіткнувся зі швидкісним електропоїздом сполученням Близнюки — Харків.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області, ДТП сталася вранці 29 грудня на залізничному переїзді у селі Ржавчик Лозовського району.

Фото НПУ

39-річний водій «ГАЗу» не виконав вимогу заборонного сигналу світлофора та виїхав на залізничний переїзд, не обладнаний шлагбаумом.

Фото НПУ

«Машиніст подавав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від травм 39-річний чоловік загинув на місці. Слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Раніше такий трагічний випадок стався і на Івано-Франківщині, де водій «ВАЗу» також поїхав через переїзд на червоне світло і зіткнувся з потягом — загинув і він сам, і його пасажирка.

Фото ГУНП у Харківській області

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