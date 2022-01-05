Заманив у автівку та згвалтував: на Черкащині обрали запобіжний захід чоловікові, який поглумився над неповнолітньою

В одному із сіл Золотоношського району, що на Черкащині, 32-річний чоловік у новорічну ніч заманив у машину 15-річну школярку, обіцяючи покатати, вивіз за межі села та згвалтував. Його затримали та повідомили про підозру.

Як повідомляють у ГУНП у Черкаській області, троє неповнолітніх подруг вийшли на Новий рік у центр села, де було встановлено ялинку. Там вони й зустріли чоловіка, який згодом скоїв насильство над дівчиною.

Повернувшися додому, постраждала розповіла про те, що сталося, батькам, які одразу повідомили у поліцію.

«Під час обшуку за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили чоловічий одяг зі слідами бурого кольору, мікронакладку із заднього сидіння із залишками волосся та слідами бурого кольору, можливо крові, та інші речові докази», — зазначили у поліції.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Раніше на Луганщині вихователь закладу профільної освіти згвалтував 16-річну дівчину.

А на Вінниччині насильство вчинили у відношенні 12-річної школярки — на дівчинку, яка поверталася з магазину додому, напав 48-річний односельець.

Фото з Pixabay

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