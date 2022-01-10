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Події

Трагедія у Балаклії під Харковом: троє людей отруїлися чадним газом

16:59 10 січня 2022
хата

У Балаклії на Харківщині сталася трагедія. У приватному будинку знайшли мертвими трьох людей. Ймовірно, вони отруїлися чадним газом. Днями схожа трагедія сталася на Одещині. Там знайшли мертву сім'ю з п'яти осіб, серед них — троє дітей.

Як повідомили у Харківському обласному главку ДСНС, загиблими у будинку на вулиці Правди, 42 опинилися чоловік 1958 року народження, жінка 1960 та мати чоловіка 1933 року народження.

Попередня причина загибелі, за даними ДСНС, — отруєння чадним газом.

Пожежі у будинку не було. Наразі слідчою оперативною групою поліції з'ясовуються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Вінниччині від отруєння чадним газом загинула вся родина, у тому числі четверо дітей.

Фото https://kh.dsns.gov.ua/

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