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Події

Частину руки довелося ампутувати: чоловік намагався встановити в автівку вибуховий пристрій, але постраждав сам

19:24 17 січня 2022
на місці злочину

На Прикарпатті у селі Крихівці чоловік намагався підірвати на вулиці BMW, але врешті-решт сам постраждав від вибуху. Фото з місця подій опублікувала поліція Івано-Франківської області.

Вибух прогримів близько 2 години ночі

Повідомлення про вибух автомобіля поліція отримала близько другої години ночі 17 січня. На місці з'ясувалося, що BMW X5 підірвали за допомогою вибухового пристрою. Ударною хвилею була сильно пошкоджена передня частина авто. Незабаром було встановлено і ймовірного підривника. Розслідується справа про умисне пошкодження майна та про незаконне поводження з вибухівкою.

За інформацією івано-франківського сайту Galka, у підриві авто підозрюють молодого чоловіка — 21-річного місцевого жителя. Вибухом йому сильно пошкодило руку, чоловік був змушений звернутися до лікарні, де хірурги ампутували частину кінцівки. Коли поліція перевіряла лікарні після інциденту, вона не пропустила такого підозрілого пацієнта.

Нагадаємо, раніше поліції довелося розслідувати вибух автомобіля у Дніпрі. Під дном машини було встановлено саморобний вибуховий пристрій з потужністю, еквівалентною 1−2 кілограмам тротилу.

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