Мучив, душив й підпалював волосся: у Києві 62-річний чоловік обманом захопив молоду дівчину і знущався з неї

У Києві затримали 62-річного чоловіка, який протягом двох днів утримував та ґвалтував 25-річну дівчину. Про це повідомили у столичній прокуратурі.

Слідство встановило, що 16 січня 2022 року чоловік обманним шляхом заманив дівчину до себе додому. Потім протягом двох днів утримував проти її волі та ґвалтував.

Оскільки полонянка намагалася чинити опір, чоловік застосовував до неї фізичне насильство — завдав травм, душив, підпалював їй волосся.

18 січня 2022 року ґвалтівник відпустив дівчину. Вона одразу звернулася до правоохоронних органів.

Копи затримали ґвалтівника. Ним виявився 62-річний уродженець Умані на Черкащині. Під час обшуку у квартирі затриманого виявлено особисті речі потерпілої, мотузки та інші речові докази.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше схожий випадок стався у Сумах. А на Полтавщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві власної дружини.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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