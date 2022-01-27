28.70 / 28.98 32.21 / 32.66
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Потрійна ДТП із співробітницею поліції у центрі Харкова: у прокуратурі повідомили подробиці аварії

9:47 27 січня 2022
ДТП у Харкові

У Харкові, де нещодавно суд випустив із СІЗО та відправив під домашній арешт водія, який збив двох підлітків на пішохідному переході, у ДТП потрапила співробітниця поліції.

Як повідомляють у ГУНП у Харківській області, 35-річна жінка на BMW на слизькій дорозі не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілями Volkswagen Transporter та «ВАЗ-21104».

Фото поліції Харківщини

Водії трьох транспортних засобів та пасажир автомобіля «ВАЗ» отримали забиття. У поліції додали, що їхня співробітниця перебувала за кермом приватного автомобіля поза службою. Вона була тверезою.

Харківським райуправлінням поліції № 3 призначено службове розслідування.

А речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів «Депо», що постраждалі, за попередніми даними, отримали легкі тілесні ушкодження. За його словами, кримінальна відповідальність за ДТП та початок розслідування можливі при встановленні мінімум середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а за наявності легких тілесних ушкоджень винуватець ДТП притягається лише до адміністративної відповідальності.

Повідомляється, що співробітниця поліції їхала на автомобілі з іноземною реєстрацією, на якому були встановлені іменні номери, які не стосуються цього автомобіля.

Фото поліції Харківщини

«Щодо керування автомобілем на іноземній реєстрації, то тут також можливо допущене порушення, оскільки, наскільки мені відомо, громадянам України керувати такими автомобілями заборонено. За цим фактом також працівники Управління патрульної поліції Харківської області у разі порушення мають скласти адміністративний матеріал», — додав Чубенко.

Він підтвердив, що водійка BMW — старший лейтенант, інспекторка одного з райвідділів Харкова.

Нагадаємо, що нещодавно під Харковом зіткнулися дві вантажівки та позашляховик, водій якого загинув. Три особи отримали травми.

Фото ГУНП у Харківській області

299

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чудо-суп

Коли грошей немає, до зарплати далеко, а годувати треба всіх: Людмила Борщ поділилася рецептом чудо-супчика нашвидкуруч

дівчинка

Українських школярів переводять на «дистанційку»: скільки вона триватиме

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.