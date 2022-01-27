Потрійна ДТП із співробітницею поліції у центрі Харкова: у прокуратурі повідомили подробиці аварії

У Харкові, де нещодавно суд випустив із СІЗО та відправив під домашній арешт водія, який збив двох підлітків на пішохідному переході, у ДТП потрапила співробітниця поліції.

Як повідомляють у ГУНП у Харківській області, 35-річна жінка на BMW на слизькій дорозі не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілями Volkswagen Transporter та «ВАЗ-21104».

Фото поліції Харківщини

Водії трьох транспортних засобів та пасажир автомобіля «ВАЗ» отримали забиття. У поліції додали, що їхня співробітниця перебувала за кермом приватного автомобіля поза службою. Вона була тверезою.

Харківським райуправлінням поліції № 3 призначено службове розслідування.

А речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів «Депо», що постраждалі, за попередніми даними, отримали легкі тілесні ушкодження. За його словами, кримінальна відповідальність за ДТП та початок розслідування можливі при встановленні мінімум середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а за наявності легких тілесних ушкоджень винуватець ДТП притягається лише до адміністративної відповідальності.

Повідомляється, що співробітниця поліції їхала на автомобілі з іноземною реєстрацією, на якому були встановлені іменні номери, які не стосуються цього автомобіля.

Фото поліції Харківщини

«Щодо керування автомобілем на іноземній реєстрації, то тут також можливо допущене порушення, оскільки, наскільки мені відомо, громадянам України керувати такими автомобілями заборонено. За цим фактом також працівники Управління патрульної поліції Харківської області у разі порушення мають скласти адміністративний матеріал», — додав Чубенко.

Він підтвердив, що водійка BMW — старший лейтенант, інспекторка одного з райвідділів Харкова.

Нагадаємо, що нещодавно під Харковом зіткнулися дві вантажівки та позашляховик, водій якого загинув. Три особи отримали травми.

Фото ГУНП у Харківській області

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