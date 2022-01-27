Батько помер, з односельцями сім'я тісно не спілкувалася: з'явилися нові деталі про солдата, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі

Нацгвардієць Артемій Рябчук, якого затримали як підозрюваного у стрільбі та умисному вбивстві товаришів по службі, виховувався у віруючій родині. Друзів у рідному селі у солдата не було. Про це повідомляє Obozrevatel.

Рябчук родом із села Броска Ізмайлівського району Одеської області. До призову на термінову службу юнак жив з матір'ю. Батько помер близько п'яти років тому, старша сестра оселилася у Росії.

Односельці розповіли, що родина Рябчука належала до однієї з протестантських церков (можливо, до «п'ятидесятників»), не дивилася телевізор і не слухала радіо, із сусідами особливо не спілкувалася. Друзів у селі юнак не завів, з дитинства тримався окремо від однолітків.

Нагадаємо, 27 січня на заводі «Південмаш» у караульному приміщенні було вбито п'ятьох людей і поранено ще п'ятеро. Солдат-строковик під час отримання зброї взяв автомат Калашникова і з нього влаштував стрілянину по товаришам по службі.

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