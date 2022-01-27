Військовослужбовець повісився у гаражі: у Запорізькій області звів рахунки із життям 33-річний контрактник

В Україні знову сталася надзвичайна подія із військовослужбовцем — у Бердянську ввечері 26 січня виявили труп військового-контрактника. Передсмертної записки не було знайдено, проте при огляді тіла встановили, що смерть настала внаслідок повішення.

Інформацію журналістам «Голосу» підтвердили у прес-службі ГУНП у Запорізькій області, уточнивши, що інцидент стався на вулиці Франка.

«Встановлено особу померлого, це житель Бердянська, 1988 року народження, який проходив військову службу за контрактом. Намірів про самогубство раніше не висловлював», — заявили у прес-службі Управління.

Мотиви фатального вчинку поки що не відомі.

Нагадаємо, практично в той же час у сусідньому Дніпрі солдат-термінник розстріляв товаришів по службі з автомата. Загинули четверо військовослужбовців та жінка-співробітниця підприємства. Ще п'ятеро людей перебувають у лікарні. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, серед поранених найсильніше постраждала дівчина-військовослужбовець Національної гвардії.

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