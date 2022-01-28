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Розбещувала і ґвалтувала: у Києві мати чотири роки знімала своїх дітей у порно

10:33 28 січня 2022
Розбещувала і ґвалтувала: у Києві мати чотири роки знімала своїх дітей у порно

У Деснянському районі Києва затримали 34-річну жінку та її спільника, які знімали та продавали в мережі дитяче порно за участю двох підлітків, які виявилися … рідними дітьми затриманої.

Як повідомили у Національній поліції, інформація про поширення дитячого порно надійшла від колег із Австралії. Попередньо вони встановили, що контент, який складається із серії фото та відеоматеріалів, виробляли на території України.

Проведене розслідування показало, що у злочині брали участь жінка та її спільник (він знімав відео).

Дітей змушували зніматися у сексуальних образах та моделювати сексуальну поведінку із зображенням статевих органів.

Під час обшуку за місцем проживання сім'ї було виявлено весь «творчий багаж» зловмисників — фото та відео.

Оперативні фото поліції

Нагадаємо, в середині січня в Офісі генерального прокурора повідомили про початок розслідування у 20 кримінальних провадженнях, що стосуються сексуальної експлуатації неповнолітніх. Були встановлені 23 особи, які виробляли, розповсюджували та продавали в мережі такий контент.

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