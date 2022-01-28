«Лікарі одночасно ставили сину пластину у голову та виймали таку ж з розтрощеної у ДТП руки»: з обвинуваченої в аварії зняли браслет, який заважає їй взимку

14-річний вінницький школяр Андрій, якого навесні минулого року на тротуарі неподалік дому збила п’яна водійка позашляховика, досі на лікуванні. Хлопчик пережив ще надскладну операцію, під час якої опинився «на межі». Тим часом з обвинуваченої в суді зняли електронний браслет, бо, мовляв, його заважає носити зимовий одяг. Родина потерпілого школяра занепокоєна, що можуть «злити» чи затягнути резонансну справу.

«Моє серце рветься на шматки від того, що я вже тепер не зможу грати у баскетбол, вчитись, гуляти, як мої друзі»

— Наприкінці листопада минулого року ми пережили чергову надскладну операцію, — розповіла «ФАКТАМ» мати хлопчика Тетяна Тарасюк. — Бо тоді Андрійкові одночасно ставили пластину у голову та виймали такі ж пластини з розтрощеної у ДТП руки. І найважче було саме з рукою. Під час операції, що тривала понад п’ять годин, у сина піднявся тиск до 200, і його терміново перевели до реанімації, де довгі пекельні дві години боролись за його життя. На щастя, врятували!

Син знову виявив зовсім недитячу мужність і силу духа. Щойно отямившись після наркозу, запитав у лікаря, чи все добре? Медик був неабияк зворушений та вражений героїзмом хлопця, про що розповів нам із великою повагою. А от родина винуватиці ДТП відреагувала дивно. Чоловік водійки зателефонував моєму чоловікові, чи все добре. Коли почув ствердну відповідь, то сказав пару чергових фраз, мовляв, видужуйте. Про жодну допомогу чи підтримку мова не йшла.

— І ця операція ще ж не остання?

— До повного одужання Андрійкові дуже далеко. Зараз нас усіх вкрай тривожить рука. Бо, коли синові тільки зашивали рани після ДТП, то зробили шви дуже грубо. Згодом вони розійшлись. Зі свіжої рани постійно тече сукровиця. Тож у нас щодня за планом перев’язки. На Новий рік, 1 січня, ми були у лікарні на процедурах. Так само і на Різдво. Зараз Андрійко прихворів. Тож бинтуємо ми його вдома, консультуючись із лікарем телефоном. До того ж зараз посилені карантинні заходи. Тож чекатимемо, коли вже знову можна буде приїхати до лікарні. А далі ще операції. І кошти, кошти… От синові ще терміново потрібні уколи в руку, аби не втрачала рухомість м’язів та нервів. Лише перший курс цих уколів та необхідних обстежень обійшовся нам у понад три тисячі гривень. Добре, що нерви в руці не пошкоджені.

— Родина винуватиці ДТП допомагає вам та хлопчику з лікуванням?

— Одразу після ДТП вони трошки оплатили лікування. А далі — жодної копійки. Після виписки з лікарні Андрій вдома набрав вагу. Це зрозуміло, він практично не ходить, лише влітку та восени, коли було тепло, гуляв подвір’ям. Потрібні фізичні навантаження. Ми придбали власним коштом тренажер та бігову доріжку. До речі, на засіданні суддя запитав обвинувачену, чи збирається вона відшкодовувати кошти на лікування потерпілого. Вона ухилялась від прямої відповіді. Тож суддя уточнив: «Мені що, офіційно виносити постанову про обов’язкове відшкодування?» Лише тоді водійка сказала, що сплатить кошти. Але поки що ми так нічого й не отримали. Рятує те, що на роботі чоловікові дозволили взяти декілька зарплат наперед. Але й ці кошти рано чи пізно закінчаться. Що буде далі?

— Відомо, що під час останніх засідань суду Андрій та обвинувачена надали офіційні свідчення. Що вони розповіли про ДТП? Як поводив себе хлопчик? Як поводилась жінка?

— Син нічого не пам’ятає про обставини ДТП. Не чув ані гуркоту двигуна, ані виску гальм чи шуму коліс. Згадував, що йшов до школи та отямився вже в лікарні. А винуватиця ДТП пояснила лише, що зранку щось багато випила і чомусь кудись поїхала. А ще ця жінка не дуже щиро просила вибачення у Андрія, бо, мовляв, у неї теж є діти, не треба псувати їм життя. Андрій у відповідь сказав по-чоловічому, наче відрізав: «Я ніколи вас не пробачу, бо ви назавжди зламали та скалічили моє життя та життя моїх батьків, рідних й близьких…»

А коли старша донька відвела сина з зали суду додому, Андрійко знепритомнів на сходах. Добре, що охоронці та працівники суду допомогли — хто пігулками, хто водою. У сина піднявся тиск, схопило серце. Вже згодом трошки отямившись, він сказав:"Моє серце рветься на шматки від того, що я вже тепер не можу грати у баскетбол, вчитись, гуляти, як мої друзі…" А він так мріяв колись поїхати на баскетбольні змагання до США!

Андрій зі старшою сестрою (фото з архіву родини)

Але син все одно не здається. Незважаючи на хвороби, він сумлінно вчиться на індивідуальній формі за допомогою зуму та скайпу. От нещодавно написав контрольну з історії на відмінно. Проте синові дуже важко морально. Досі невідомо, як ця особа мала водійське посвідчення, якщо запевняла, що офіційно лікувалась від алкоголізму. Тож приводів для оптимізму в нас мало.

«З обвинуваченої зняли браслет, бо, мовляв, він заважав їй одягатись у зимовий одяг»

— Коли потерпілий хлопчик ще перебував у лікарні після ДТП, то обвинувачена громадянка частково відшкодувала витрати на лікування, — пояснила «ФАКТАМ» адвокатка родини потерпілого хлопчика Сніжана Чубенко. — Натомість, коли школяра вже виписали з лікарні, але йому все одно потрібні чималі кошти на реабілітацію та відновлення, виплати припинились. На черговому засіданні обвинувачена водійка дуже вибачалась, говорила про своїх дітей. Я спитала її: «Ви тут просите вибачення заради своїх дітей, але чому відмовилися зараз допомагати потерпілому хлопчику?» Відповіді не отримала.

Крім того, родина потерпілого хлопчика вимагає морального відшкодування. Бо у підлітка попереду ще довготривале лікування. Але на це жінка теж відповіла, що не визнає цей позов та не буде нічого відшкодовувати. Тож ми звернулись з офіційним клопотанням про проведення експертизи щодо психологічного стану підлітка після ДТП задля остаточного визначення суми моральної шкоди.

Ми отримали від суду ще один «сюрприз». Бо на тому ж останньому засіданні адвокат обвинуваченої попросив зняти електронний браслет, що вона носить на нозі. Мовляв, жінці тяжко вдягатись взимку через нього. На диво, суддя ухвалив позитивне рішення. Тож обвинувачена досі під грошовою заставою, але вже без браслету. Поза розглядом суду лишилось й питання, як жінка, яка офіційно, за наданими нею документами, лікувалась від алкоголізму, мала водійські права.

Родина потерпілого Андрія вимагає справедливості та запевняє, що боротиметься до кінця й не дозволить в жодному разі «злити» справу.

— Про затягування справи судом не може бути й мови, — прокоментували «ФАКТАМ» у пресслужбі Вінницького міського суду. - Чергове засідання призначене на 25 лютого. Наразі у справі призначено й психолого-психіатричну експертизу стану потерпілого хлопчика.

Щодо електронного браслета обвинуваченої, то, дійсно, суд ухвалив тимчасово зняти його під час розгляду справи взимку. Наголошуємо, що це тимчасове рішення. Крім того, усі зобов’язання — здати закордонний паспорт, не змінювати без дозволу місце проживання, з’являтись за першим викликом до слідчого та на судові засідання лишились незмінними. А стосовно відшкодування моральної шкоди — це буде вирішуватись вже під час проголошення вироку у справі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про жахливу ДТП у Дніпрі, де некерований автомобіль збив пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. Камери відеоспостереження зафіксували момент ДТП.

Фото у заголовку з архіву родини

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