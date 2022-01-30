Найстаршому було лише 25: у великій ДТП під Черкасами загинуло четверо людей

В Україні, на жаль, не меншає кількість ДТП. Так, на Черкащині вранці 30 січня авто врізалося в дерево. Водій та троє пасажирів загинули, ще один пасажир був тяжко травмований. Про це йдеться у повідомленні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради у Facebook.

«Неподалік повороту до села Тубільці, за кілометр від траси, трапилася фатальна ДТП. Аварія сталася сьогодні, 30 січня, близько 5:30 ранку. Диспетчеру повідомили, що там водій легковика не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерева. Внаслідок зіткнення авто зім’яло», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося на місці події, 24-річний водій легковика та ще троє пасажирів (дівчина і два хлопці) віком 20−25 років загинули під час аварії. До Черкаської обласної лікарні медики доправили ще одного пацієнта у стані коми. Хлопець у вкрай важкому стані.

Як писали «ФАКТИ», у Львівській області на трасі Київ — Чоп злетів із траси автобус з туристами. Масштабна аварія сталася близько третьої години ночі біля населеного пункту Олесько. Автобус прямував з Харкова до Польщі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса «Van Hool» сполученням «Харків-Слупськ», 34-річний мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

Унаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів 14 пасажирів автобуса: 11 чоловіків віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей і три жінки — 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області.

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