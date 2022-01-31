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Події

Підпали, бутафорська кров, зіткнення з поліцією: у МВС розповіли подробиці про «організаторів масових заворушень» у Києві (відео)

10:46 31 січня 2022
Монастирський та Клименко

В Україні затримано групу осіб, які планували масові заворушення на території країни. Подробиці на брифінгу розповіли голова МВС Денис Монастирський та голова Нацполіції Ігор Клименко.

Монастирський зазначив, що насильницька акція протесту, що готувалася, була проплаченою. Масові заворушення планувалися у центрі Києва з підпалами шин. На них мали зібрати до 5 тисяч людей, з них до 1,5 тисячі «тітушок», які залучалися для бійок з правоохоронцями.

Мала пролитися кров та підтвердження від медиків псевдотравмування «активістів».

Глава Нацполіції Ігор Клименко додав, що так звана акція протесту планувалася сьогодні вранці під Офісом президента.

Друга хвиля протестів планувалася в областях, що межують з Росією.

Організатори масових заворушень готували такі гасла на протести: — «Наступ на Крим та ЛДНР»; «Війна до перемоги».

Також йшлося про те, що Зеленський не виконав своїх обіцянок щодо миру в Україні.

Правоохоронці затримали двох людей. Підозри отримали двоє громадян України. Це організатор та його спільник. Їхня причетність до іноземних спецслужб поки не встановлена, заявив глава Нацполіції Клименко.

Затримані мали досвід роботи у правоохоронних органах.

За словами Монастирського, вивчається зв'язок підозрюваних з військовими формуваннями «ДНР» та «ЛНР», а також з Росією.

Нагадаємо, що днями співробітники СБУ затримали агента військової розвідки Росії.

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