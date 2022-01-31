28.31 / 28.61 31.59 / 32.04
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вибух газу у Запоріжжі: померла 35-річна постраждала

14:39 31 січня 2022
будівля

Вночі у понеділок, 31 січня, у міській лікарні екстреної та швидкої допомоги Запоріжжя померла 35-річна жінка, яка перебувала у квартирі, де вибухнув газ, повідомили на міському сайті.

«Наразі особа жінки залишається невстановленою. Якщо хтось володіє інформацією про неї, прохання повідомити на „гарячу лінію“ 982 545 544», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на світанку 28 січня у Запоріжжі у чотириповерховому житловому будинку стався вибух. 35-річна жінка була в епіцентрі вибуху, вона отримала понад 80% опіків.

Внаслідок вибуху померла також 76-річна жінка. Її придавило зруйнованими конструкціями стіни.

Постраждала 55-річна жінка перебуває у лікарні, її життю нічого не загрожує.

У будинку було зруйновано опорні елементи, пошкоджено 7 квартир.

На початку грудня такий вибух стався в Покровську Донецької області.

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Вєрка Сердючка з мамою

Вєрка Сердючка відповіла хейтерам патріотичним фото

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.