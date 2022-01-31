Вибух газу у Запоріжжі: померла 35-річна постраждала

Вночі у понеділок, 31 січня, у міській лікарні екстреної та швидкої допомоги Запоріжжя померла 35-річна жінка, яка перебувала у квартирі, де вибухнув газ, повідомили на міському сайті.

«Наразі особа жінки залишається невстановленою. Якщо хтось володіє інформацією про неї, прохання повідомити на „гарячу лінію“ 982 545 544», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на світанку 28 січня у Запоріжжі у чотириповерховому житловому будинку стався вибух. 35-річна жінка була в епіцентрі вибуху, вона отримала понад 80% опіків.

Внаслідок вибуху померла також 76-річна жінка. Її придавило зруйнованими конструкціями стіни.

Постраждала 55-річна жінка перебуває у лікарні, її життю нічого не загрожує.

У будинку було зруйновано опорні елементи, пошкоджено 7 квартир.

На початку грудня такий вибух стався в Покровську Донецької області.

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