В Харківській області затримали жінку, яка задушила немовля

На Харківщині, де біля під'їзду будинку у пакеті виявили мертве немовля, мешканка села Безруки задушила новонароджену доньку, яка з'явилася на світ вдома. Як повідомили в поліції, тіло немовляти виявила свекруха зловмисниці і повідомила правоохоронцям.

Під час розслідування було встановлено, що 23 січня жінка самостійно народила доньку за місцем мешкання, пологи приймав її 25-річний чоловік. Протягом вагітності жінка на медичному обліку не перебувала.

Коли вчинила вбивство, повідомила чоловікові, що віддала маля соціальним службам.

В родині вже є донька, що не досягла і двох років.

29 січня жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув’язнення. Тож нині вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Черкащині заарештували горе-мати, яка пиячила з друзями і залишила на вулиці без нагляду 4-місячну доньку. Дівчинку виявили мертвою, тож матір судитимуть за залишення малолітньої дитини в небезпеці.

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