28.31 / 28.61 31.59 / 32.04
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Харківській області затримали жінку, яка задушила немовля

15:16 31 січня 2022
В Харківській області затримали дівчину, яка задушила немовля

На Харківщині, де біля під'їзду будинку у пакеті виявили мертве немовля, мешканка села Безруки задушила новонароджену доньку, яка з'явилася на світ вдома. Як повідомили в поліції, тіло немовляти виявила свекруха зловмисниці і повідомила правоохоронцям.

Під час розслідування було встановлено, що 23 січня жінка самостійно народила доньку за місцем мешкання, пологи приймав її 25-річний чоловік. Протягом вагітності жінка на медичному обліку не перебувала.

Коли вчинила вбивство, повідомила чоловікові, що віддала маля соціальним службам.

В родині вже є донька, що не досягла і двох років.

29 січня жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув’язнення. Тож нині вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Черкащині заарештували горе-мати, яка пиячила з друзями і залишила на вулиці без нагляду 4-місячну доньку. Дівчинку виявили мертвою, тож матір судитимуть за залишення малолітньої дитини в небезпеці.

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Насильник

Познайомились у нічному клубі: у Києві зґвалтували студентку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.