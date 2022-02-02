Ішов назустріч тепловозу: у Львівській області поїзд на смерть збив чоловіка

На Львівщині, де чоловік відвіз чужий Mercedes C220 на евакуаторі та розібрав його на запчастини, пасажирський потяг сполученням «Київ-Чоп» збив людину. Як повідомили в поліції регіону, інцидент стався приблизно о 22:25 біля залізничної станції «Злочів» у Золочівському районі.

Постраждалим виявився 49-річний місцевий житель — він йшов залізничною колією назустріч потягу.

Внаслідок наїзду порушник правил поводження на коліях помер на місці.

Обставини події встановлюються, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 («Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у суботу, 29 січня, у місті Пустомити Львівської області на перегоні Щирець — Глинна-Наварія потяг № 46 сполученням Ужгород — Лисичанськ травмував двох людей. 42-річна жінка загинула на місці події, а 52-річний чоловік помер у місцевій лікарні згодом.

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