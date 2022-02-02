У Білій Церкві під Києвом чоловік убив товариша ударом кухонного ножа у серце

У Білій Церкві під Києвом сталися криваві розбірки, які закінчилися загибеллю 28-річного чоловіка. Його вбивцею став 51-річний товариш по чарці, повідомили в поліції Київської області.

Вбивця був затриманий «по гарячих слідах» неподалік місця злочину.

Відомо, що потерпілий встиг попросити друзів із сусідньої кімнати, щоб ті викликали швидку, проте помер до її приїзду.

Зброєю вбивці став звичайний кухонний ніж.

Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу.

Найближчим часом слідчі повідомлять затриманому про підозру.

Причина ж конфлікту так і залишилася не встановленою.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині жінка жорстоко розправилася із співмешканцем, вдаривши його ножем понад 100 разів .

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