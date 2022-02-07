«Родина у біді» та фальшиві гривні: названо популярні схеми обману українців

Часто українці стають жертвами шахраїв, які виманюють у них гроші нібито продаючи дорогу техніку, проте найпопулярнішим методом заволодіння чужими грошима, мабуть, залишаються телефонні дзвінки, під час яких аферисти кажуть людям, що їхні близькі потрапили у біду — терміново потрібні гроші.

Як пише «Обозреватель», жертвою таких аферистів став 86-річний мешканець міста Винники, який віддав 114 тис. грн нібито для проведення термінової операції синові.

Пенсіонеру зателефонував чоловік та розповів, що його син потрапив у ДТП. Зляканий цією звісткою, пенсіонер назвав свою адресу і віддав шахраю велику суму. Вже потім, з'ясувавши, що з його сином все гаразд, він звернувся до поліцейських. Аферистом виявився 35-річний мешканець Луганської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Щоб не стати жертвою шахраїв, важливо пам'ятати: якщо вам зателефонувала невідома людина і повідомила, що ваш родич потрапив у ДТП, зараз перебуває в лікарні або ж у поліції, не панікуйте. Насамперед поцікавтеся у співрозмовника прізвищем, ім'ям і по-батькові особи, яка нібито потрапила у біду, населеним пунктом, де це сталося. Адже шахраї часто-густо дзвонять навмання і за уточнюючих питань можуть «проколотися». Більше того, медики ніколи не приїжджатимуть додому за грошима — вони лише можуть зателефонувати та розповісти, де знаходиться потерпілий.

Не менш популярна схема обману людей — виманити передплату за товар. Для цього шахраї часто заводять фейкові акаунти у соцмережах, пропонуючи товари з великою знижкою. В такому разі краще замовляти товар із можливістю післяплати — товар на пошті можна оглянути і лише після цього віддати гроші.

Бажання заощадити може обернутися великою втратою і для тих людей, хто хоче поза банківською системою обміняти долари на гривні чи навпаки за вигіднішим курсом. Так, жертвами аферистів у Києві стала пара, яка втратила гроші, які відкладалися на купівлю нерухомості. Віддавши майже 50 тисяч доларів, подружжя отримало в обмін понад мільйон гривень… сувенірними купюрами. При цьому банкноти мали «товарний» вигляд — були у герметичних упаковках та сумнівів не викликали.

Ексклюзивний матеріал «Через популярну службу доставки Justin у ветерана АТО викрали комп'ютерну техніку на 114 тисяч гривень» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

319

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter