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«Хотіла налякати»: в Одесі жінка випадково вбила 21-річного хлопця

18:59 8 лютого 2022
«Хотіла налякати»: в Одесі жінка випадково вбила 21-річного хлопця

В Одесі, де наприкінці 2021 року вбили кримінального «авторитета», молода жінка відреагувала на конфлікт із двома чоловіками, діставши зброю та вистріливши в груди одному з них. В результаті 21-річний хлопець помер, а жінку затримали у найближчому магазині, вилучивши зброю та патрони типу «Флобер». Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

У поліції одеситка розповіла, що хотіла злякати незнайомців та вбила перехожого випадково.

«Я дістала пістолет, бо хотіла злякати. Той, що був зі спини, він мене взяв за руку. І я не знаю, я вистрілила. Я не знаю, куди я вистрілила», — розповіла підозрювана, додавши, що навіть не одразу зрозуміла, що сталося.

Проте їй оголосили підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує від семи до п'ятнадцяти років за ґратами.

А у Києві, навпаки, загинула 37-річна жінка. Її вбив співмешканець, який заради сміху приставив їй до скроні травматичний пістолет та вистрілив.

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