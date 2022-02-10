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Події

Викрали людину та вимагали 12 тис. доларів викупу: у Києві затримали поліцейських із Дніпра

14:32 10 лютого 2022
Долари та гривні

У Києві затримали поліцейських із Дніпропетровської області, які незаконно утримували мешканця столиці, вимагаючи від нього 12 тисяч доларів та погрожуючи кримінальним провадженням та арештом.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури затримано заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області. Їм інкримінують статті про незаконне позбавлення волі чи викрадення людини та отримання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України).

Фото Офісу генпрокурора

Слідство встановило, що 9 лютого 2022 поліцейські приїхали до Києва для проведення обшуку житла громадянина у рамках кримінального провадження про можливе шахрайство. Після обшуку мешканця Києва без складання процесуальних документів затримали.

Чоловіка посадили в автомобіль та вимагали від нього 12 тисяч доларів США. Йому загрожували повідомленням про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Дніпропетровські поліцейські дозволили затриманому зателефонувати знайомим, щоб ті передали гроші.

Фото Офісу генпрокурора

Того ж дня трьох співробітників поліції було затримано після отримання ними 6 300 доларів США неправомірної вигоди.

Раніше у НАБУ повідомили, що викрили у хабарництві чинного депутата Київської міської ради та ще п'ятьох осіб. Зловмисників упіймали на отриманні 1,26 млн грн. неправомірної вигоди за сприяння організації роздрібної торгівлі у столиці. Депутат — представник «Слуги народу».

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