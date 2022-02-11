Суд визначився із запобіжним заходом співучаснику «слуги» Трубіцина

У четвер, 11 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід депутату Київради, якого раніше НАБУ затримало на хабарі, у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 2, 481 млн гривень.

«Підозрюваного взято під варту в залі суду. Його підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України» , — повідомляють у ВАКС і додають, що у разі внесення застави на заарештованого покладуть низку процесуальних обов'язків.

Серед них, зокрема, не залишати населений пункт, де він мешкає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти про зміну свого місяця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Термін дії ухвали — до 8 квітня 2022 року включно.

У суді нагадали, що депутат Київської міської ради та ще 5 осіб підозрюють у отриманні неправомірної вигоди у сумі 1,26 млн грн. І додали, що згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вина не буде доведена у законному порядку та встановлена ​​обвинувальним вироком суду. Виходячи з цього, його ім'я не називається.

Відомо, що йдеться про «слугу народу» Владислава Трубіцина .

Фото Pixabay

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