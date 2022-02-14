Справа депутата Трубіцина: з’явилося оперативне відео перемовин фігурантів

У НАБУ, яке викрило депутата Київради та його п'ятьох подільників на мільйонному хабарі, опублікували оперативне відео переговорів фігурантів кримінального провадження.

В Антикорупційному бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази та показують залаштунки організації торгівлі у Києві.

«ВАКС обрав п'ятьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з альтернативою у вигляді застави. Зокрема, для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учасника злочину питання ще вирішується» , — додали у НАБУ.

Раніше у ВАКС повідомили, що депутат Київради, якщо не внесе заставу, перебуватиме під вартою до 9 квітня 2022 року. Імена фігурантів кримінального провадження не називають, проте відомо, що йдеться про «слугу народу» Владислава Трубіцина. Якщо той внесе заставу, то підозрюваного випустять за певних умов та зобов'яжуть носити електронний засіб контролю.

Фото — скріншот

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