«Загнала себе в глухий кут»: в Одесі жінка написала передсмертну записку і кинулася під потяг
В Одесі, де нещодавно жінка випадково вбила 21-річного хлопця, ще одна одеситка вчинила суїцид, кинувшись під поїзд. Інцидент стався на станції «Слобідська».
Як повідомив місцевий Telegram-канал, отримані травми виявилися смертельними і самогубця померла на місці.
Про те, що рішення звести рахунки з життям було усвідомленим, стало відомо з залишеної жінкою передсмертної записки, в якій вона зізналася, що «загнала себе в глухий кут», і тому «немає сенсу жити».
Водночас із тексту записки можна зрозуміти, що фатальне рішення жінка прийняла на романтичному ґрунті.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу з позначкою «самовбивство», повідомили у поліції.
Нагадаємо, у 2021 році в Одесі під потяг кинулась 13-річна дівчинка.712
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