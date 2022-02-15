«Загнала себе в глухий кут»: в Одесі жінка написала передсмертну записку і кинулася під потяг

В Одесі, де нещодавно жінка випадково вбила 21-річного хлопця, ще одна одеситка вчинила суїцид, кинувшись під поїзд. Інцидент стався на станції «Слобідська».

Як повідомив місцевий Telegram-канал, отримані травми виявилися смертельними і самогубця померла на місці.

Про те, що рішення звести рахунки з життям було усвідомленим, стало відомо з залишеної жінкою передсмертної записки, в якій вона зізналася, що «загнала себе в глухий кут», і тому «немає сенсу жити».

Водночас із тексту записки можна зрозуміти, що фатальне рішення жінка прийняла на романтичному ґрунті.

Фото передсмертної записки

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу з позначкою «самовбивство», повідомили у поліції.

Нагадаємо, у 2021 році в Одесі під потяг кинулась 13-річна дівчинка.

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