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Події

Смертельна ДТП у Харкові: батькам 16-річного «гонщика» повідомили про підозру

22:38 18 лютого 2022
люди

Батькам 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який влаштував восени 2021 року смертельну ДТП у Харкові, повідомили про підозру. Їх звинувачують у невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що з листопада 2019 по жовтень 2021 року 16-річний підліток вчинив кілька адміністративних та кримінальних правопорушень. Він стріляв у супермаркеті, стріляв у матір та брата своєї однокласниці.
Але його батьки не реагували належним чином на судові рішення. Мати Миколи систематично виїжджала за кордон. Підліток залишався без нагляду.

За фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків щодо догляду за дитиною батькам Миколи Харківського повідомили про підозру за ст. 166 КК України. Їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, на проспекті Гагаріна у Харкові автомобіль Infiniti проїхав перехрестя на червоне світло й на високій швидкості врізався в Chevrolet. Внаслідок цього загинув водій Chevrolet.

Експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti під час ДТП перебував 16-річний Микола Харківський.

Фото https://www.facebook.com/

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