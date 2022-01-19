Резонансна ДТП у Харкові: 16-річного гонщика привезли до суду (відеотрансляція)

У середу, 19 січня, до Червонозаводського суду Харкова доправили неповнолітнього Миколу Харківського, який восени 2021 року, будучи за кермом автомобіля, врізався у Chevrolet — 58-річний водій загинув.

Як повідомляє «Суспільне», прокуратура просить продовжити арешт для 16-річного юнака на два місяці.

Перед засіданням адвокатка Харківського Інна Данилова заявляла, що її підзахисний намагався проскочити перехрестя на заборонний сигнал світлофору, коли машина розігналася до 180 км/год. Захисниця стверджує, що водій розумів, що загальмувати не зуміє, тому прискорився і «так вийшло».

Вона також зазначила, що юнак повністю визнає свою провину, але зазначає, що у його діях не було наміру: «Мій клієнт повністю визнає, він не заперечує той факт, що смерть жертви сталася внаслідок його дій… Це злочин, скоєний за недбалістю У нього немає прямих намірів. Мій підзахисний порушив правила руху, а не вчинив умисне вбивство…»

Водночас адвокатка називає «необгрунтованою» суму цивільних позовів дітей загиблого водія Ігоря Носова — два мільйони гривень кожному. Вона додала, що відповідачі не можуть заплатити, оскільки їхнє майно перебуває під арештом.

До речі, справу Харківського розглядає вже третій суддя — перший узяв самовідведення, а другий пішов на лікарняний.

Раніше в обласній прокуратурі не виключали, що до відповідальності можуть притягнути і батьків юнака — адже хтось дав йому ключі від машини та дозволив сісти за кермо.

Його мати заявляла, що забрала з собою до Німеччини другий комплект ключів та документи на автомобіль після того, як її син попався поліцейським за кермом батьківської автівки.

У машині разом із Миколою Харківським у момент ДТП перебували двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина — вони з травмами потрапили до лікарні. У обох хлопців діагностували черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, у дівчини — закритий перелом лівого стегна, забій м'яких тканин голови та тулуба.

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