Боєць ЗСУ підірвався на Донбасі, ще один український воїн постраждав під час обстрілу

У понеділок, 21 лютого, на Донбасі внаслідок чергового обстрілу окупантів український боєць отримав бойову травму. Ще один військовослужбовець підірвався на невідомому пристрої.

Про це заявив на брифінгу начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук.



За словами військового, стан травмованого бійця задовільний. У воїна, який отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі, стан тяжкий.

Обом потерпілим надано медичну допомогу, їх евакуювали до шпиталів.

За минулі вихідні бойовики здійснили обстріл по 32 населеним пунктам Донбасу. Внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців, 7 поранені.

Сьогодні вдень російсько-терористичні війська обстріляли територію поблизу теплової електростанції у Щасті Луганської області. Обстріл вівся з мінометів 82 мм та 120 мм. Без електрики та газу залишився населений пункт Врубівка. Пошкоджено житлові будинки та газопровід, доступу до їхнього відновлення поки що немає.

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