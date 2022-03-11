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Події

Рашисти вбили колишнього проректора Харківського національного університету внутрішніх справ та його онучку

17:29 11 березня 2022
Валерій Московець

Трагічно загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ полковник Валерій Московець. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив помічник начальника Нацполіції Харківщини В'ячеслав Марков.

«Сьогодні внаслідок прямого влучення в житловий будинок у селищі Дергачі трагічно загинули колишній начальник Дергачівського райвідділку, проректор ХНУВС, полковник міліції Валерій Іванович Московець разом з онукою Анастасією 2000 року народження, — написав Марков. - Царство Небесне безневинно вбитим».

Зазначимо, що Валерій Московець — кандидат соціологічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, полковник міліції у відставці. З 1993 року по 2001 рік — начальник Дергачівського РВВС УМВС у Харківській області, з 2012 року — на посаді проректора Харківського національного університету внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося про загибель колишнього народного депутата Євгена Дейдея. Також під обстрілами російських окупантів на Харківщині загинула волонтерка та талановита вчителька 21-річна Юля Здановська.

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