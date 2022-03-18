Новий удар варварів по Києву: нацисти обстріляли житловий квартал у Подільському районі столиці

Вранці у п'ятницю, 18 березня, путінські посіпаки обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва. Про це повідомляє Telegram-канал влади Києва.

«Київ зазнав чергового удару від ворога. Обстріляно житловий квартал у Подільському районі», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу у ДСНС уточнили, що повідомлення про спалах надійшло до Служби порятунку 101 о 8:40.

Після прибуття пожежники встановили, що сталося спалах з 1 по 3 поверхи, загинула одна людина, а ще 4 особи були травмовані. Евакуювали з дому 98 мешканців.

Характер ушкоджень сусідніх житлових будинків уточнюється.

Інформацію підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який опублікував відео із житлового масиву, на який впала ракета ворога.

Нагадаємо, 17 березня рашисти близько 5:00 обстріляли на багатоповерхівку на Позняках (Дарницький район столиці), а вранці 16 березня уламки снаряда потрапили до 12-поверхового житлового будинку у Шевченківському районі Києва .

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