«Справжній мужик»: убивці путіна підло поранили військового кореспондента Андрія Цаплієнка

Журналіст телеканалу «1+1» Андрій Цаплієнко отримав осколкове поранення, виконуючи редакційне завдання — знімаючи піший гуманітарний коридор для евакуації мирних людей із Чернігова та постачання продуктів до міста. Про це у соцмережі повідомив колега Андрія Дмитро Комаров.

За словами Цаплієнка, він з іншими членами знімальної групи стояв біля машини та готувалися до зйомки. Помітили дрон, але в укриття не встигли. З трьох боків прилетіло три снаряди «Смерча». Люди встигли впасти на землю біля машини. Крім вибухів, було чутно, як уламки «січуть» повітря (у цьому підступність касетних бомб).

Андрій відчув дуже сильний удар по стегну, ніби чимось тяжким. Майже відразу той самий квадрат (мирне село Анісів) почала «гасити» російська артилерія.

Журналіст навіть не одразу помітив, що джинси у крові. Водій ухвалив сміливе рішення сховати машину, ризикуючи життям. Щоб дати шанс групі терміново дістатися лікарні. У підвалі Андрію надали першу допомогу, зупинивши кров.

«Під знеболюючим продовжує жартувати та поспішає керувати процесом, щоб уночі підготувати матеріал до ефіру ТСН на ранок. „До перемоги заживе“, — сміється колега. Лікар зазначає, що термін загоєння — місяць. Колегам пощастило. Осколок пройшов наскрізь, не зачепивши кістки. Іншим пощастило, що уламки не зачепили взагалі. Я бачив машину: отвори від уламків наскрізні», — розповів Комаров, зазначивши, що знайомий з Цаплієнком з 2005 року.

Сам Цаплієнко у своєму Facebook зробив після того, що сталося жартівливий запис «Дострибався. Маю невелике уламкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе».

У коментарях українці бажають сміливому воїнкору швидкого одужання, пишуть, що чекають на його репортажі, і що він потрібен усім.

Нагадаємо, раніше під час обстрілу окупантами Подільського району Києва загинула російська опозиційна журналістка, соратника Олексія Навального Оксана Бауліна, причому є версія, що за знімальною групою вели прицільний вогонь.

1477

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter