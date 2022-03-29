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Події

Вивезли «на суд» до Донецька: стали відомі подробиці викрадення окупантами журналістки із Запоріжжя Ірини Дубченко

17:43 29 березня 2022
Ірина Дубченко

Відому запорізьку журналістку Ірину Дубченко, яку викрали загарбники у селі Розівці, вивезли в окупований Донецьк для проведення «слідчих дій».

Як повідомляють у НСЖУ, про це повідомила сестра журналістки Олександра Дубченко. За її словами, 28 березня батьки поїхали у село, аби вивезти прикуту до ліжка бабусю та Ірину, яка за нею доглядала та дистанційно працювала.

Там і з'ясувалося, що Ірину забрали. Місцевий «комендант» спочатку сказав, що жінок не затримують, а потім визнав, що її арештували ще 26 березня і тримають у Донецьку. Журналістку звинувачують у тому, що вона переховувала вдома тяжкопораненого українського військовослужбовця.

«Сестра під час обшуків казала, що доглядає за своїм чоловіком, але їй відповіли, що знають все про її родичів та про її журналістську діяльність. Сказали, мовляв, тобі повезло, що є мала дитина, а то би розстріляли на місці», — відзначила вона. У Ірини — дитина, який за місяць виповниться 4 роки, вона знаходиться в Запоріжжі.

Родина намагалася вивезти Ірину ще 7 березня, але дорогою автомобіль розстріляли коло Пологів й вони були змушені повернутися.

«Національна спілка журналістів України висловлює солідарність Ірині Дубченко, наші слова підтримки — родині журналістки, яка бореться за звільнення Ірини. Російські окупанти мають зупинити свій маховик репресій проти українців, припинити розправи над журналістами. Негайно звільніть з полону Ірину Дубченко!» — заявили у НСЖУ.

Раніше у Мелітополі рашисти викрали 75-річного батька місцевої журналістки.

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