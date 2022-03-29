Звинувачують в укриванні українських військових: окупанти заарештували журналістку УНІАН

Загарбники продовжують захоплювати у полон співробітників масмедіа — у Запорізькій області окупанти заарештували журналістку Ірину Дубченко — вона залишалася у рідній Розівці, аби піклуватися про стареньку бабусю.

Про це повідомив журналіст Яків Носков: «Ірі закидають підтримку й переховування українських військових. Як кажуть люди, до того „ДНР-івці“ розправилися з кількома бійцями ЗСУ, які перебували на лікуванні у місцевому медзакладі. Іру здали місцеві. Наразі її вивезли у Донецьк для проведення „слідчих дій“. Маленьку доньку за кілька днів до того вона встигла відправити до батьків у Запоріжжя».

Відомо, що Ірина довгі роки спеціалізується на статтях кримінальної тематики, працює в «УНІАН». Свого часу вона неодноразово писала про запорізького бізнесмена Євгена Анисимовп, якого вважали «рукою Януковича» у регіоні.

Нагадаємо, що раніше у полон до окупантів потрапила парамедик Тайра — Юлія Паєвська приїхала допомогати маріупольцям.

А у Мелітополі рашисти викрадали батька редакторки інтернет-видання «РІА-Мелітополь» Світлани Залізецької, вимагаючи, щоб вона приїхала до нього. Згодом з'явилася інформація, що 75-річного чоловіка відпустили.

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