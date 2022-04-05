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Хижаків доведеться приспати: ситуація в екопарку під Харковом критична через постійні обстріли рашистів

22:45 5 квітня 2022
екопарк

Рашисти майже повністю зруйнували «Фельдман екопарк» у Харківській області. Врятувати тварин, які там залишилися, вже практично неможливо. Таку сумну новину повідомив власник звіринця Олександр Фельдман.

«Екопарку більше немає. Зараз про це можна говорити абсолютно точно. Вчора й сьогодні він знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань. Інфраструктура зруйнована, вольєри зруйновані. Найбільша проблема — це великі хижаки. Їхні вольєри поки що дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл — і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі та піти у бік Харкова або в прилеглі селища. Ми цього допустити не можемо. Вирішення проблеми на сьогодні немає. Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них — хоч би для деяких — тимчасове житло у Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, — це приспати хижаків. Про це боляче говорити, але головний пріоритет зараз — життя людей. Інших тварин, які все ще залишаються на території екопарку і вижили, яких теж можна вивезти, нам також потрібно терміново евакуювати».

Додамо, що від самого початку війни екопарк постійно обстрілювали, крім тварин, загинули й люди, які там працювали та годували тварин.

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