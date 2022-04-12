«На 9 травня буде парад»: мелітопольска колаборантка стала «зіркою» російської пропаганди

10 квітня пропаганда окупантів стала поширювати заяви протиправно призначеної російськими загарбниками фейкового «мера» Мелітополя Галини Данильченко (на фото). Вона заявила, що готується масштабно святкувати 9 травня цього року.

«Для нас свято 9 травня священне, я б сказала. Ми любимо це свято, пам'ятаємо та шануємо пам'ять ветеранів, які ще живі, та пам'ять тих, хто загинув у цій війні, — заявила зрадниця України пропагандистському виданню „РИА Новости“. — Цього року ми готуємось святкувати 9 травня з особливою радістю. Думаю, що ми відсвяткуємо його дуже масштабно. Зараз робимо для цього все потрібне. Ремонтуємо меморіал на Братському цвинтарі, відновили вічний вогонь та відновлюємо Арку перемоги. До декомунізації там був орден Перемоги, напис „Слава переможцям“ та георгіївська стрічка. Все буде готово до 9 травня».

Варто також звернути увагу на декілька тез зрадниці, у яких вона фактично зізналася у своїй злочинній ролі в гуманітарній кризі в місті.

«По-перше, фейкова мерка повідомила, що отримані Мелітополем з Криму товари є не „гуманітарною допомогою“, а так званим „комерційним конвоєм“, — констатують у Асоціації інтеграції Криму. — Мелітопольські колаборанти мають завдання забезпечити реалізацію у місті саме кримської продукції, за умов блокування доступу в Мелітополь легальних товарів материкової України. При цьому Данильченко додала, що для забезпечення логістики поширення кримських товарів окупантами у місті як база використовується торговельний центр „Амстор“, незаконно захоплений у його власників. Також Данильченко була змушена визнати що в окупованому Мелітополі не розпочиналося навчання у школах, навіть дистанційне».

Нагадаємо що раніше російські військові, у присутності вказаного злочинного «мера» вимагали від директорів шкіл міста почати освітній процес російською мовою та за російськими підручниками.

Водночас СБУ затримала колишнього співробітника Адміністрації президента України, який працював на російський генштаб із 2014 року.

2387

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter