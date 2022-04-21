«Зливали» російським спецслужбам координати бійців ЗСУ: в Україні викрито кілька агентурних мереж ворога

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали членів громадського об'єднання, які підтримували війну РФ проти України та хотіли розхитати ситуацію в регіоні.

Зловмисники діяли під егідою фейкового об'єднання «Робітничий фонд України», яке фінансує держава-окупант, повідомили в СБУ.

Було з'ясовано, що «активісти» від початку війни виготовили велику партію антиукраїнських матеріалів та закликали відновити СРСР. Колаборанти планували організувати постановочні збори та мітинги.

«Лідерів та активних учасників затримано. Кожен із зрадників та колаборантів відповідатиме за свої дії відповідно до закону», — підкреслили в СБУ.

Крім того, у Хмельницькому Служба безпеки України викрила та затримала місцеву мешканку, яка збирала та передавала розвіддані представнику спецслужби РФ.

Як повідомили в обласному управлінні СБУ, «роботодавців» колаборантка знайшла у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». За винагороду виконувала їх «замовлення»: встановлювала координати розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури області. Теги з точною локацією відправляла куратору через месенджери.

Оплату за «виконану роботу» вона отримувала з рахунків небанківських електронних платіжних систем.

Крім того, зловмисниця займалася антиукраїнською агітацією та пропагандою, зокрема, поширювала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, виправдання російської агресії та дискредитації української влади та ЗСУ.

Для поширення пропагандистських «повідомлень» та репостів з російськими наративами вона створила інформаційне співтовариство у Facebook.

Слідчі СБУ повідомили фігурантку про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про оголошення їй підозри у державній зраді.

Нагадаємо, в Одесі СБУ викрила кримінальних авторитетів, які погодилися співпрацювати з окупантами.

Фото ssu.gov.ua/

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