СБУ назвала кримінальних авторитетів, які погодилися співпрацювати з окупантами

Співробітники СБУ, які раніше викрили російського шпигуна — колишнього співробітника Адміністрації президента України, нейтралізували потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом.

«В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах „Еміль Варшавський“ і „Пайзулаєв“. Колаборанти підтримували зв'язок з представниками рф, „доповідали“ їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення» — йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині. Також викриті особи повинні були «полювати» на правоохоронців і активістів-патріотів.

Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з лідерів угрупування — іноземця видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, — заборонено в’їзд на територію нашої держави.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти «призначили» секретарем міськради колаборанта Євгена Хармишева. А у Мелітополі місцева колаборантка Галина Данильченко заявляла, що у місті масштабно святкуватимуть 9 травня.

Фото Pixabay

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