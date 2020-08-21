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«Просмотрел» поворот: в Киеве водитель-новичок на BMW опрокинул Lexus (фото, видео)
21 августа в Оболонском районе Киева на крутом повороте улицы Кульженко произошло серьезное ДТП с участием автомобилей BMW и Lexus. Напомним, накануне в центре Киева водитель Uber сбил мотоциклиста и нагло сбежал с места аварии.
Предварительно утановлено, что обе машины двигались в сторону Минского шоссе. Водитель BMW, видимо, «просмотрел» крутой поворот и помчал прямо. В результате врезался в левый борт Lexus, да так сильно, что тот опрокинулся и оказался на отбойнике.
Экипаж «японца» вынужден был выбираться из салона через проем лобового стекла.
Прибывшие медики осмотрели обоих водителей и пассажиров машин. К счастью, все обошлось стрессом и незначительными травмами. Чего нельзя сказать о материальных убытках.
Скорее всего, их будет возмещать водитель BMW. Но степень виновности обоих водителей станет известна позже. По неподтвержденным пока официально данным, молодой человек, управляющий BMW, не так давно получил водительское удостоверение. По информации dtp.kiev.ua, начинающий водитель — сын крупного чиновника, бывшего руководителя киевской таможни.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном смертельном ДТП в Прикарпатье, где автомобиль «влетел» в трактор. Тем временем в Одессе прохожие едва не устроили самосуд над мотоциклистом, который сбил на переходе мать с двумя маленькими детьми.
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